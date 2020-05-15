نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على تشكيل عصابي من 5 سودانيين تخصص في سرقة الأغنام بالقصيم

Time منذ يوم
Views 2455
Comment 1
القبض على تشكيل عصابي من 5 سودانيين تخصص في سرقة الأغنام بالقصيم

القصيم (صدى):
نجحت شرطة القصيم في ضبط تشكيلٍ عصابي يتكون من 5 سودانيين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام.

ومن جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون أفراده من خمسة مقيمين – من الجنسية السودانية، (في العقد الرابع من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام من عددٍ من المزارع بالمنطقة.

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

حامد علام
مصري وقح وقليل الأدب وسافل ومابيحترم النظام وأحيي فرد الامن الكويتي على سعة صدره وهدوءه وتماسك أعصابه وأحب أذكرك يا مصري لو انت في مصر ماكنت قدرت تتكلم بالطريقة هذه مع اي عسكري في مصر وكنت اكلت بالجزمة
انور المالكي
لانتهم الناس بالتسنر والتواطي
ابو محمد 😎
كلام ممناز ..
خالد
اغلب الاردونين من يهود اسرايل بجمسيه فلسطيميه من يابع ارضه وعراضه لاشرف له
انور المالكي
اللي مصور المقطع هو جاي عند المطعم... ليه عشان تصور الزحام ولا عشانك بغيت تشتري وشفت الطابور طويل ؟؟

أخر الأخبار

عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد
عودة الليجا يثير مخاوف ريال مدريد
Time منذ 32 ثانية Views 1004
«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بنجران
«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بنجران
Time منذ 15 دقيقة Views 1232
أسهل طريقة لقياس قوة بطارية السيارة
أسهل طريقة لقياس قوة بطارية السيارة
Time منذ 25 دقيقة Views 1180
مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين
مصير الدوري الإنجليزي حال اكتشاف إصابات بالفيروس بين اللاعبين
Time منذ 39 دقيقة Views 1347
النيابة العامة بمصر تنظر في «فيديوهات أحمد فلوكس» اليوم
النيابة العامة بمصر تنظر في «فيديوهات أحمد فلوكس» اليوم
Time منذ 56 دقيقة Views 1440
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
زوجة في دعوى نفقة: أوشكت على الجنون بسبب والد زوجي
Time منذ ساعة Views 604
طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة
طرق سهلة لمنع الرؤية الضبابية أثناء ارتداء الكمامة مع النظارة
Time منذ ساعة Views 1531
«أنغام» تدعم جمهورها «بأغنية "هتعدي»
«أنغام» تدعم جمهورها «بأغنية "هتعدي»
Time منذ ساعة Views 1226
بالفيديو..قصة الساعة " أم صليب " وموقف المواطنين منها
بالفيديو..قصة الساعة " أم صليب " وموقف المواطنين منها
Time منذ ساعتين Views 2543
سيدة ترفض استلام جثة زوجها بعدما اكتشفت خيانته
سيدة ترفض استلام جثة زوجها بعدما اكتشفت خيانته
Time منذ ساعتين Views 1085
وزير الصحة يستشهد بعبارة ولي العهد: " لدينا همة مثل جبل طويق "
وزير الصحة يستشهد بعبارة ولي العهد: " لدينا همة مثل جبل طويق "
Time منذ ساعتين Views 1782
جدل حول تجسيد إياد نصار لشخصية " المسيخ الدجال "
جدل حول تجسيد إياد نصار لشخصية " المسيخ الدجال "
Time منذ 3 ساعات Views 1855
بالفيديو..قطري يرفض إعطاء عامل غير مسلم وجبة إفطار
بالفيديو..قطري يرفض إعطاء عامل غير مسلم وجبة إفطار
Time منذ 3 ساعات Views 3299
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ 4 ساعات Views 2054
بالفيديو..مواطنة فقدت مولودتها في المستشفى: " قالوا لي ما عندنا لك بنت "
بالفيديو..مواطنة فقدت مولودتها في المستشفى: " قالوا لي ما عندنا لك بنت "
Time منذ 4 ساعات Views 3803
بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي
بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي
Time منذ 4 ساعات Views 3037
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
Time منذ 5 ساعات Views 3837
بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
Time منذ 5 ساعات Views 3018
العثور على جثتي عاشقين معلقتين بجذع شجرة
العثور على جثتي عاشقين معلقتين بجذع شجرة
Time منذ 5 ساعات Views 1914
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
Time منذ 5 ساعات Views 769