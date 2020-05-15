القبض على تشكيل عصابي من 5 سودانيين تخصص في سرقة الأغنام بالقصيم

القصيم (صدى):
نجحت شرطة القصيم في ضبط تشكيلٍ عصابي يتكون من 5 سودانيين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام.
ومن جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون أفراده من خمسة مقيمين – من الجنسية السودانية، (في العقد الرابع من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام من عددٍ من المزارع بالمنطقة.
وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة".