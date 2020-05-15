مقتل أب على يد ابنته أثناء تعليمها القيادة 

واشنطن (صدى):
لقى أمريكي مصرعه خلال تعليم ابنته المراهقة درسا لتعليم قيادة السيارة، واتضح أنها ضغطت عن طريق الخطأ على دواسة الوقود وصدمت والدها بمدينة "تاربون سبرينجز" بولاية "فلوريدا" الأمريكية.
ويأتي ذلك بعدما قام الأب بتعليم ابنته كيفية ركن شاحنته " البيك-أب " في أحد المتنزهات بالمدينة، صدمته الابنة دون قصد.
واتضح أن الأب خرج من الشاحنة من أجل إرشاد ابنته أثناء محاولة ركنها في موقف للسيارات، لكن للأسف فقد ضغطت الابنة على دواسة الوقود بالخطأ واندفعت بالسيارة للأمام بدلًا من الرجوع للخلف، لتصطدم بعد ذلك بوالدها ثم بشجرة؛ وقد تم إغلاق موقف السيارات.