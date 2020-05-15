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"الغذاء والدواء" تحذر من معقم "نكس"جل لليدين

Time منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" تحذر من معقم "نكس"جل لليدين

علي القحطاني (صدى):
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسم "نكس معقم لليدين" من انتاج مصنع سارين للمنظفات ‏بسبب وجود كميات أقل من الحد المسموح به من المادتين الكحوليتين المعقمتين الكحول الايثيلي (إيثانول) والكحول ‏الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول‎(‎‏.‏

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها ‏للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج نكس على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادتين الكحوليتين ‏المعقمة "إيثانول"و"ايزوبروبانول"، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين‎>

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

أشارت الهيئة ‏إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين‎.‎ ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم ‏الموحد 19999.‏

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
أبوسطام
الحذر واجب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
شكلك ما شفي مزرعة 🐸🐸🐸

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