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صورة لرجال الأمن تثير الإعجاب

Time منذ ساعة
Views 1637
صورة لرجال الأمن تثير الإعجاب

نايف السالم (صدى):
حصلت صورة تبرز جهود رجال الأمن في تطبيق منع التجول بالجبيل، على إعجاب الكثيرين.

وأعجب المواطنين بكثافة الأشجار وجمال تصميم الطرق، مشيدين بعدسة المصور الذي التقطها.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
أبوسطام
الحذر واجب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
شكلك ما شفي مزرعة 🐸🐸🐸

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