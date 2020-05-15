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صورة لرجال الأمن تثير الإعجاب
منذ ساعة
1637
نايف السالم (صدى):
حصلت صورة تبرز جهود رجال الأمن في تطبيق منع التجول بالجبيل، على إعجاب الكثيرين.
وأعجب المواطنين بكثافة الأشجار وجمال تصميم الطرق، مشيدين بعدسة المصور الذي التقطها.
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
أبوسطام
الحذر واجب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
شكلك ما شفي مزرعة 🐸🐸🐸
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