سعد الصغير يُعلن عن تعرُضه للنصب من قبل منتجي مسلسله

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان المصري سعد الصغير، عن تعرُّضه إلى النصب من قبل منتجي مسلسله الرمضاني "ولاد إمبابة" .
وأكد سعد الصغير، أنه وفريق العمل لم يأخذوا مستحقاتهم حتى الآن من منتجي العمل عمرو ماندو وبلال صبري .
وأشار إلى أنهم قرروا عدم استكمال العمل، ومن ضمن هؤلاء الفنان مصطفى أبو سريع ومحمد فاروق شيبة ومراد فكري وآخرون.
وأفاد بأنه حزين " على الناس الغلابة التي تعاونت في العمل، ولم تأخذ حقوقها من عمال بوفيه وآخرين " .
وأكد أنه أعطى المنتجين 10 آلاف جنيه على سبيل السلف؛ ولم يأخذها حتى الآن ولم يأخذ باقي مستحقاته أيضًا.