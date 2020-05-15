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سعد الصغير يُعلن عن تعرُضه للنصب من قبل منتجي مسلسله

Time منذ 12 ساعة
Views 1639
سعد الصغير يُعلن عن تعرُضه للنصب من قبل منتجي مسلسله

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان المصري سعد الصغير، عن تعرُّضه إلى النصب من قبل منتجي مسلسله الرمضاني "ولاد إمبابة" .

وأكد سعد الصغير، أنه وفريق العمل لم يأخذوا مستحقاتهم حتى الآن من منتجي العمل عمرو ماندو وبلال صبري .

وأشار إلى أنهم قرروا عدم استكمال العمل، ومن ضمن هؤلاء الفنان مصطفى أبو سريع ومحمد فاروق شيبة ومراد فكري وآخرون.

 

وأفاد بأنه حزين " على الناس الغلابة التي تعاونت في العمل، ولم تأخذ حقوقها من عمال بوفيه وآخرين " .

وأكد أنه أعطى المنتجين 10 آلاف جنيه على سبيل السلف؛ ولم يأخذها حتى الآن ولم يأخذ باقي مستحقاته أيضًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...
ابو محمد 😎
ويش ذا المسجد النعومي ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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