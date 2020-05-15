الدوري الألماني يحسم أمر ارتداء المدربين لـ«الكمامات»

وكالات (صدى):
قال مسؤول في رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أن المجربين، لن يكونوا في حاجة لاستخدام الأقنعة خلال المباريات بعد استئناف البطولة قريبًا.
وكان من المفترض أن يرتدي المدربون أقنعة خلال تواجدهم في الأماكن الخاصة بأعضاء الجهاز الفني وعلى مقاعد البدلاء، إلا إذا كانوا يوجهون تعليمات للاعبين.
ومن جانبه قال أنجار شوينكن مدير رابطة الدوري الألماني، في تصريحات لصحيفة "بيلد" :"تغطية الأنف والفم ستقيد بشدة عملك كمدرب، بما في ذلك إعطاء التعليمات واستخدام تعابير الوجهة والإيماءات".
وأضاف : "لذلك نعتبر أن الحفاظ على المسافات طوال المباراة، سيكون كافياً كإجراء وقائي للمدربين ولجميع الأشخاص الآخرين على مقاعد البدلاء، كما أن فريق العمل يوفر كلا الإجراءين، المسافة وحماية الفم والأنف".
ويتوجب على المدربين أن يكونوا على بعد 5ر1 متر من أقرب شخص بدون قناع بموجب القاعدة المعدلة.