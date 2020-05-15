مؤسسة البترول الكويتية تتخذ إجراءات تقشف قاسية ومنها تقليص العمال

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مؤسسة البترول الكويتية، أنها ستتخذ إجراءات تقشفية وستُخفض المصروفات، خلال الفترة المقبلة.
وصرّح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، بأن المؤسسة قررت تقنين الصرف على بعض بنود الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وسيتم تطبيق تخفيضات إضافية.
وأوضح أنه تقرر إيقاف التعديلات على الهيكل التنظيمي الذي تترتب عليه زيادة في التكلفة، وإلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات، وتخفيض تكلفة التدريب الداخلي بنسبة 50 في المائة، وتخفيض بند السفر والضيافة بنسبة 80 في المائة للشركات، وإلغاء بنود في مجال الإعلام والعلاقات العامة، وإلغاء كل المصروفات المترتبة على القيام بعمليات الاستحواذ الجديدة، وإلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل.
كما تقرر تقليص العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة، والخاصة والعمالة في عقود المقاولين، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية بالمؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة.