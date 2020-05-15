دونالد ترامب: نعمل على 14 لقاحًا لفيروس كورونا

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن بلاده تعمل حاليًا على تجارب لـ 14 لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال خلال مؤتمر صحفي: " متفائلون بأننا سنحصل على اللقاح في نهاية العام أو قبل ذلك، ونعمل مع آخرين في الخارج لإيجاد اللقاح، كما وحصلنا على موافقة لعدة أدوية لعلاج كوفيد 19 " .
وأضاف: "بمجرد التوصل إلى لقاح نحن مستعدون لعملية إنتاج سريعة له " ، مشيرًا إلى أن التجارب أظهرت مؤشرات جيدة، متابعًا: " سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع البنتاغون.. الكل يبحث عن حل لكورونا وليس الأرباح " .
وأشار ترامب، إلى أن أمريكا ستجتاز محنة الجائحة، متابعًا: " أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما وسنفتح مدارسنا وسيعود الاقتصاد لقوته " .