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«كورونا» يُنهي حياة شاب استهتر به

Time منذ 10 ساعات
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«كورونا» يُنهي حياة شاب استهتر به

القاهرة (صدى):
أنهى فيروس كورونا المستجد، حياة شابًا مصريًا استهتر بخوف الشعب المصري منه، مؤكدًا أنه مجرد مؤامرة أمريكية صنعت في أحد المختبرات الصينية.

ونشر الشاب مقطع فيديو في مارس الماضي قال فيه " زي ما الولايات المتحدة الأمريكية قبل كده فككت الاتحاد السوفيتي، خلقت حتة فيروس بيشبه أعراض الإنفلونزا العادية وعملت منه شبح وفزاعة ترعب بيها العالم كله تضرب اقتصاد الصين ” .

وبعدها بنحو شهر، ظهر الشاب مرة أخرى في مقطع آخر قال فيه : " أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة، لأن عندي مضاعفات كتير في جسمي خصوصا الكلى والرئة، ياما اتقالي خليك في بيتك بلاش خروج، وأنا ولا حياه لمن تنادي، ذلا مني وراء لقمة العيش الكاذبة، لكني أحمد الله الواحد الأحد ” .

وأضاف: " أرجوكم بلاش استهتار لأنه مرض مش سهل وقاتل، ويدمر كل حتة فيك، محدش بيموت من الجوع، متغامرش بحياتك، المرض منتشر جدا في مصر، وخصوصا المنوفية، أنا للأسف عديت اخواتي، أبقى في بيتك إنه قاتل لعين، وادعولي من قلبكم للشفاء العاجل من هذا الفيروس اللعين فضلا وليس أمرا جزاكم الله خيرا ” .

وأعلنت عائلته بعد ذلك بأيام عن وفاته، بعدما ظهر في فيديو أخير قال فيد : " يا ناس الحقوني أنا بموت، أنا عايز أشوف دكتور.. أنا بموت، أنا بموت، لا إله إلا الله محمد رسول الله " .

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طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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