المرتزق عمر عبدالعزيز ينقلب على قطر بعد توقفها عن الدفع له

وكالات (صدى):
في تطبيع صريح اعتادت عليه قطر بشكل عام؛ خرجت الخطوط القطرية للطيران لتٌغازل إسرائيل بمفاجأة جديدة.
والغريب في الأمر خروج المعارض السعودي المرتزق ليهاجم قطر في مشهد مثير للسخرية، بعد أن توقفت عن الدفع لهم في ظل الأزمة الحالية .
وأثار ظهور المعارض السعودي جدلًا كبيرة وسخرية من قبل المواطنين، مشيرين إلى أنه مرتزق ليس لديه مبدأ.
وكانت الخطوط القطرية عن تصيص تذاكر طيران مجانية للأطباء الإسرائيليين، مما أثار ضجة كبيرة واستياء واسع لهذه المغازلة العلنية دون مراعاة لمشاعر العالم العربي ضد الاحتلال الصهيوني، وذلك بعد تسريح موظفيها جراء أزمة كورونا،وعدم وجود الأموال الكافية لصرف رواتب موظفيها
ويأتي هذا الإعلان بعد فضيحة فيديو الإرهابي قاسم سليمان الذي بثته الجزيرة الإرهابية لتلميعه بشكل واضح.