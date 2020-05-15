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المرتزق عمر عبدالعزيز ينقلب على قطر بعد توقفها عن الدفع له

Time منذ ساعتين
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المرتزق عمر عبدالعزيز ينقلب على قطر بعد توقفها عن الدفع له

وكالات (صدى):
في تطبيع صريح اعتادت عليه قطر بشكل عام؛ خرجت الخطوط القطرية للطيران لتٌغازل إسرائيل بمفاجأة جديدة.

والغريب في الأمر خروج المعارض السعودي المرتزق ليهاجم قطر في مشهد مثير للسخرية، بعد أن توقفت عن الدفع لهم في ظل الأزمة الحالية .

وأثار ظهور المعارض السعودي جدلًا كبيرة وسخرية من قبل المواطنين، مشيرين إلى أنه مرتزق ليس لديه مبدأ.

وكانت الخطوط القطرية عن تصيص تذاكر طيران مجانية للأطباء الإسرائيليين، مما أثار ضجة كبيرة واستياء واسع لهذه المغازلة العلنية دون مراعاة لمشاعر العالم العربي ضد الاحتلال الصهيوني، وذلك بعد تسريح موظفيها جراء أزمة كورونا،وعدم وجود الأموال الكافية لصرف رواتب موظفيها

ويأتي هذا الإعلان بعد فضيحة فيديو الإرهابي قاسم سليمان الذي بثته الجزيرة الإرهابية لتلميعه بشكل واضح.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
أبوسطام
سبحان الله
احمد
فعلا زمن التوافه واراذل القوم وحثالة المجتمع
احمد
الله يعين على هالدنيا كل مالها تضيق علينا . يارب ارحمنا وفرجها من عندك . ذبحنا الفقر والحجر والضرايب
ماجد القحطاني
خميس مشيط بحكم عملي تنافس المدن الكبيرة في اعداد العمالة السائبة ، التستر فيها علني من كثرة التستر التجاري ، المصيبة ان هناك من يستخدم منصبه ولديه مؤسسات بأسماء الأبناء او الزوجة ، المدينة تنافس جميع المدن قاطبة في التستر التجاري.. الله اتمنى ان يستحدث فرع من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والموظفين من خارج المنطقة كليا

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