نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن

Time منذ ساعتين
Views 1697
Comment 1
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق القبض على عدد من المطلوبين خلال الأيام الماضية.، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن".

وألقت قوات الأمن القبض على شاب يستهزىء بذوي الإعاقة، حيث طلب من متابعيه التظاهر بالإعاقة في حال مصادفتهم دورية أمنية أثناء منع التجول.

كما قبضت على تشكيل عصابي من 5 أشخاص ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة 36 سيارة و67 جريمة سلب عمالة، وإحراق سيارة بعد الاعتداء على قائدها، ومخالفة منع التجول وتعريض حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش إلى الخطر بتجاوزهم بسرعة جنونية وتعاطيهم المخدرات.

وأطاح رجال الأمن كذلك بـ35 متسولًا من جنسيات متعددة، وثلاثة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وألقت القبض على شخصان حاولا الهرب أثناء استيقافعما للتثبت من هوياتهما وكان بحوزتهما 100 قرص مخدر وعبوتان من مادة مسكرة.

كما تم القبض على مقيمان أحدهما صعد على مركبة أمنية والتباهي بفعله فيما صوّره الآخر، إضافة إلى مقيمان استدرجا وافدين لإيصالهما إلى وجهتهما ثم تم الاعتداء عليها وسلب ما بحوزتهما، وقائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

البرفسور احمد
يا متتن..دع التتنا... فهو للمال اتلافا.. وللجوف احراقا... وللدِين اثما...وللعمر خربا
ابو محمد 😎
لا مصداقية لك ياالاصهب الالهب ..
ابو محمد 😎
سبحان الله .. .. الله يشفيك ويعافيك مما فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
ما اراد الله هلاكهاا في لحظتهاا ..

أخر الأخبار

مهاجم الجزائر يُزيح الستار عن حقيقة مفاوضاته مع الهلال
مهاجم الجزائر يُزيح الستار عن حقيقة مفاوضاته مع الهلال
Time منذ 5 دقائق Views 1119
«متحدث الصحة» يوضح حقيقة عدم ارتدائهم الكمامات مؤخرًا
«متحدث الصحة» يوضح حقيقة عدم ارتدائهم الكمامات مؤخرًا
Time منذ 8 دقائق Views 1272
بالفيديو.. جنود أتراك يذلون لاجئين سوريين
بالفيديو.. جنود أتراك يذلون لاجئين سوريين
Time منذ 9 دقائق Views 1221
«التعليم» توجه بعدم توزيع منشورات شركات ومكاتب القبول غير المرخصة على الطلاب
«التعليم» توجه بعدم توزيع منشورات شركات ومكاتب القبول غير المرخصة على الطلاب
Time منذ 12 دقيقة Views 1167
دونالد ترامب: نعمل على 14 لقاحًا لفيروس كورونا
دونالد ترامب: نعمل على 14 لقاحًا لفيروس كورونا
Time منذ 12 دقيقة Views 1177
طبيب يحكي تفاصيل إصابته بكورونا عن طريق إحدى مريضاته 
طبيب يحكي تفاصيل إصابته بكورونا عن طريق إحدى مريضاته 
Time منذ 17 دقيقة Views 1246
الموارد البشرية تُضيف مخالفة جديدة وعقوبة مالية 10000 ريال
الموارد البشرية تُضيف مخالفة جديدة وعقوبة مالية 10000 ريال
Time منذ 22 دقيقة Views 1523
اطار سيارة يسقط على سيارة
اطار سيارة يسقط على سيارة
Time منذ 24 دقيقة Views 258
تصرف وحشي من سيدة مع كلب
تصرف وحشي من سيدة مع كلب
Time منذ 27 دقيقة Views 225
نهاية مروعة لقائدة دراجة نارية
نهاية مروعة لقائدة دراجة نارية
Time منذ 28 دقيقة Views 227
على وين رايح !
على وين رايح !
Time منذ 32 دقيقة Views 231
امحق احتيال
امحق احتيال
Time منذ 32 دقيقة Views 196
إجراء تحليل الحمض النووي في قضايا نفس الزوج للنسب
إجراء تحليل الحمض النووي في قضايا نفس الزوج للنسب
Time منذ 38 دقيقة Views 1437
الجزيرة تستفز العالم العربي بعد فيديو «سلماني»: لن نعتذر
الجزيرة تستفز العالم العربي بعد فيديو «سلماني»: لن نعتذر
Time منذ 39 دقيقة Views 1494
هطول أمطار رعدية على 10 مناطق بالمملكة غدًا
هطول أمطار رعدية على 10 مناطق بالمملكة غدًا
Time منذ 40 دقيقة Views 1487
تعديل عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء في نظام الجمارك
تعديل عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء في نظام الجمارك
Time منذ ساعة Views 3083
«أبو مطلق» يعود للتغريد مجددًا بعد القبض عليه لإساءته للكويت
«أبو مطلق» يعود للتغريد مجددًا بعد القبض عليه لإساءته للكويت
Time منذ ساعة Views 2905
المرتزقة عمر عبدالعزيز ينقلب على قطر بعد توقفها عن الدفع له
المرتزقة عمر عبدالعزيز ينقلب على قطر بعد توقفها عن الدفع له
Time منذ ساعة Views 3474
تسريب سعر هاتف «جوجل بيكسل 4 أيه»
تسريب سعر هاتف «جوجل بيكسل 4 أيه»
Time منذ ساعة Views 1540
«كورونا» يُنهي حياة شاب استهتر به
«كورونا» يُنهي حياة شاب استهتر به
Time منذ ساعة Views 854