بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق القبض على عدد من المطلوبين خلال الأيام الماضية.، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن".
وألقت قوات الأمن القبض على شاب يستهزىء بذوي الإعاقة، حيث طلب من متابعيه التظاهر بالإعاقة في حال مصادفتهم دورية أمنية أثناء منع التجول.
كما قبضت على تشكيل عصابي من 5 أشخاص ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة 36 سيارة و67 جريمة سلب عمالة، وإحراق سيارة بعد الاعتداء على قائدها، ومخالفة منع التجول وتعريض حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش إلى الخطر بتجاوزهم بسرعة جنونية وتعاطيهم المخدرات.
وأطاح رجال الأمن كذلك بـ35 متسولًا من جنسيات متعددة، وثلاثة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
وألقت القبض على شخصان حاولا الهرب أثناء استيقافعما للتثبت من هوياتهما وكان بحوزتهما 100 قرص مخدر وعبوتان من مادة مسكرة.
كما تم القبض على مقيمان أحدهما صعد على مركبة أمنية والتباهي بفعله فيما صوّره الآخر، إضافة إلى مقيمان استدرجا وافدين لإيصالهما إلى وجهتهما ثم تم الاعتداء عليها وسلب ما بحوزتهما، وقائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق العامة.