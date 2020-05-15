رجل أعمال يظهر عاريًا في بث مباشر بقناة تلفزيونية

برازيليا (صدى):
ظهر رجل أعمال في البرازيل عاريًا في بث مباشر تابع لقناة تلفزيونية حكومية بدون أن يدري بحدوث ذلك.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما شارك رجل الأعمال في اجتماع افتراضي عقده الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مع أعضاء في اتحاد الصناعات التابع لولاية سان باولو.
وأثناء الاجتماع شعر رجل الأعمال بالحر، وفكر في الاستحمام سريعًا قبل أن يأتي دوره في الكلمة، وقام بالفعل بخلع ملابسه واستحم بدون أن يغلق الكامير الناقلة للاجتماع.
ونقلت الكامير رجل الأعمال وهو عاريا أمام المشاركين في الاجتماع، ليقوم المسؤول عن البث بقطع البث منعا للإحراج.