«أردوغان» يبدأت تصفية حسابه مع رؤساء البلديات التي خسرها حزبه

أنقرة (صدى):
اعتقلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الجمعة، عددًا من رؤساء البلديات بدعوى الإرهاب.
ويأتي ذلك انتقامًا من رؤساء تلك البلديات بعدما خسر حزب الحرية والعدالة في الانتخابات المحلية، قبل عام، حيث تسعى الحكومة لإقصائهم وتعيين أنصارهم بدلًا عنهم.
وأكدت مصادر، أنه تم اعتقال عمدة اغدير ياسر اكوس، عمدة سيرت بريفان هيلين إسيك، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، وعمدة كورتالان باران أكجول، وعمدة منطقة بايكان رمضان سارسيلماز.
وكان حزب أردوغان قد خسر في الانتخابات البلدية الأخيرة نسبة كبيرة من البلديات التي كان يسيطر عليها طيلة 20 عاما، لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، أبرزها إسطنبول وأنقرة وأزمير وديار بكر.