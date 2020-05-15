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بالفيديو.. أشخاص يلقون الحجارة على المركبات لتكسير زجاجها
منذ 12 دقيقة
1374
الرياض (صدى):
ظهر عدة أشخاص في مقطع فيديو، وهم يقومون بإلقاء الحجارة على المركبات وتكسير زجاجها في إحدى المناطق.
وتداولت أنباء تفيد بإلقاء الجهات الأمنية على هؤلاء الأشخاص، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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أحدث التعليقات
أبوسطام
حديث ضعيف لا تقم فيه حجة ولا يستحبها احد من الائمة والصلاة شاذة من حيث الأداء ولا نظير لها في الأعمال فتوى ابن عثيمين : رحمه الله تعالى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Z
حطوا قفز حواجز..
Z
ماشاء الله..
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