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بالفيديو.. 4 أشقاء يُحولون سطح منزلهم إلى ناد رياضي في مكة المكرمة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1404
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بالفيديو.. 4 أشقاء يُحولون سطح منزلهم إلى ناد رياضي في مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
حوّل أربعة أشقاء في مكة المكرمة، سطح منزلهم إلى نادٍ رياضي، فيما أظهر مقطع فيديو الصورة الأخيرة التي ظهر عليها السطح.

وأكد محمد داغستاني، أنه وإخوته الأربعة " نزار، ونضال، وياسر " وابن أخيهم وسام، كانوا يجتمعون في الحجر المنزلي في شقة والدتهم، ثم فكروا في تحويل سطح المنزل إلى ناد رياضي وقد الأمر أسبوعًا لاكتماله.

وأشار إلى أنه يمارس مع إخوته أنواعًا من الرياضة، من هرولة ورفع أثقال مرتين في اليوم، قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح، مضيفًا أن أخاهم الأصغر هو من يقوم بتدريبهم بشكل يومي ويمتثلون لتعليماته.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
حديث ضعيف لا تقم فيه حجة ولا يستحبها احد من الائمة والصلاة شاذة من حيث الأداء ولا نظير لها في الأعمال فتوى ابن عثيمين : رحمه الله تعالى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Z
حطوا قفز حواجز..
Z
ماشاء الله..

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