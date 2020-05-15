30 مليون ريال تُربك حسابات النصر مع فيتوريا

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر مطلعة، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، طلب رفع راتبه السنوي مع أعضاء الجهاز إلى 30 مليون ريال، ما يجعل بقاءه في النادي محل شك.
وأكدت المصادر، أن إدارة النصر تبذل جهودًا كبيرة لتجديد عقد "فيتوريا" لكن لم يرد عليها البرتغالي حتى الآن، فيما يُتوقع استمرار هذه المفاوضات حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي حال استئنافه كما هو مخطط له.
وأفادت المصادر، أن البرتغالي فيتوريا أبدى رغبته في عدم إعطاء موافقه حتى ينهي الموسم.
يذكر أن رابطة دوري المحترفين كانت قد حددت يوم 20 أغسطس القادم، موعدًا أوليًا لاستئناف الدوري.