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اندلاع حريق في منزل بصامطة
منذ 30 دقيقة
1278
1
جازان (صدى):
تسبب التماس كهربائي بمفتاح التكييف في اندلاع حريق بمنزل مكون من طابقين في محافظة صامطة.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن الحريق نشب في إحدى غرف المنزل، وتم إخماده بدون إصابات.
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أحدث التعليقات
أبوسطام
حديث ضعيف لا تقم فيه حجة ولا يستحبها احد من الائمة والصلاة شاذة من حيث الأداء ولا نظير لها في الأعمال فتوى ابن عثيمين : رحمه الله تعالى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Z
حطوا قفز حواجز..
Z
ماشاء الله..
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