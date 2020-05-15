نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

اندلاع حريق في منزل بصامطة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1278
Comment 1
اندلاع حريق في منزل بصامطة

جازان (صدى):
تسبب التماس كهربائي بمفتاح التكييف في اندلاع حريق بمنزل مكون من طابقين في محافظة صامطة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن الحريق نشب في إحدى غرف المنزل، وتم إخماده بدون إصابات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبوسطام
حديث ضعيف لا تقم فيه حجة ولا يستحبها احد من الائمة والصلاة شاذة من حيث الأداء ولا نظير لها في الأعمال فتوى ابن عثيمين : رحمه الله تعالى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Z
حطوا قفز حواجز..
Z
ماشاء الله..

أخر الأخبار

إصابة شخصين في حادث اصطدام بالجموم
إصابة شخصين في حادث اصطدام بالجموم
Time منذ 26 ثانية Views 1000
كيم يقيل رئيس الاستخبارات وحارسه الشخصي قبل اختفاءه الثاني
كيم يقيل رئيس الاستخبارات وحارسه الشخصي قبل اختفاءه الثاني
Time منذ 41 ثانية Views 1002
بالفيديو .. 3 لصوص يخفون خروفين وبقرة بداخل سيارة «صني»
بالفيديو .. 3 لصوص يخفون خروفين وبقرة بداخل سيارة «صني»
Time منذ 4 دقائق Views 111
الزكاة والدخل: «زكاة الفطر» خارج اختصاصاتنا
الزكاة والدخل: «زكاة الفطر» خارج اختصاصاتنا
Time منذ 5 دقائق Views 1107
شاهد .. الملك سعود في القدس الشريف
شاهد .. الملك سعود في القدس الشريف
Time منذ 5 دقائق Views 1085
«إبراهيموفيتش» ينوي ترك ميلان
«إبراهيموفيتش» ينوي ترك ميلان
Time منذ 9 دقائق Views 1161
بالفيديو.. أشخاص يلقون الحجارة على المركبات لتكسير زجاجها
بالفيديو.. أشخاص يلقون الحجارة على المركبات لتكسير زجاجها
Time منذ 11 دقيقة Views 1363
«أردوغان» يبدأت تصفية حسابه مع رؤساء البلديات التي خسرها حزبه
«أردوغان» يبدأت تصفية حسابه مع رؤساء البلديات التي خسرها حزبه
Time منذ 12 دقيقة Views 1251
بالفيديو.. 4 أشقاء يُحولون سطح منزلهم إلى ناد رياضي في مكة المكرمة
بالفيديو.. 4 أشقاء يُحولون سطح منزلهم إلى ناد رياضي في مكة المكرمة
Time منذ 16 دقيقة Views 1398
بالفيديو.. إطار سيارة يطرح امرأة أرضا بشكل مفاجئ
بالفيديو.. إطار سيارة يطرح امرأة أرضا بشكل مفاجئ
Time منذ 22 دقيقة Views 283
30 مليون ريال تُربك حسابات النصر مع فيتوريا
30 مليون ريال تُربك حسابات النصر مع فيتوريا
Time منذ 28 دقيقة Views 1442
اندلاع حريق في منزل بصامطة
اندلاع حريق في منزل بصامطة
Time منذ 30 دقيقة Views 1278
الأمير سطام: لماذا لا نرى مسلسل يحكي المؤامرات ضدنا وتضحيات المرأة السعودية؟
الأمير سطام: لماذا لا نرى مسلسل يحكي المؤامرات ضدنا وتضحيات المرأة السعودية؟
Time منذ 32 دقيقة Views 1485
الرقيب ناجي الغباري يشرح تفاصيل انقاذه طفلة نجران
الرقيب ناجي الغباري يشرح تفاصيل انقاذه طفلة نجران
Time منذ 33 دقيقة Views 1687
هطول أمطار متفرقة على «ميسان»
هطول أمطار متفرقة على «ميسان»
Time منذ 39 دقيقة Views 1394
بالفيديو ... أحدث ظهور للفنان «جواد العلي» بعد فترة من الغياب
بالفيديو ... أحدث ظهور للفنان «جواد العلي» بعد فترة من الغياب
Time منذ 44 دقيقة Views 1710
إطلالة مختلفة لـ«مشاعل الشحي» تثير الجدل
إطلالة مختلفة لـ«مشاعل الشحي» تثير الجدل
Time منذ ساعة Views 318
بالفيديو.. اليوم ذكرى الأمر الملكي بوقف تصدير الغاز للدول الداعمة للكيان الصهيوني دعما لمصر
بالفيديو.. اليوم ذكرى الأمر الملكي بوقف تصدير الغاز للدول الداعمة للكيان الصهيوني دعما لمصر
Time منذ ساعة Views 1763
بالفيديو... سيول تجتاح جنوب تبوك
بالفيديو... سيول تجتاح جنوب تبوك
Time منذ ساعة Views 1603
وزير الصناعة: اعفاء 1300 منتج من الرسوم الجمركية
وزير الصناعة: اعفاء 1300 منتج من الرسوم الجمركية
Time منذ ساعة Views 1773