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بالفيديو.. اليوم ذكرى الأمر الملكي بوقف تصدير الغاز للدول الداعمة للكيان الصهيوني دعما لمصر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. اليوم ذكرى الأمر الملكي بوقف تصدير الغاز للدول الداعمة للكيان الصهيوني دعما لمصر

الرياض (صدى):
قالت دارة الملك عبدالعزيز، إنه في مثل هذا اليوم 22 رمضان من عام 1393هـ، الموافق 18 أكتوبر 1973م، أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز أمرا بوقف تصدير البترول إلى أمريكا وهولندا وعدد من الدول وذلك لمساندتهم الكيان الصهيوني في الحرب ضد مصر.

وصرح الملك فيصل في كلمة ألقاها بخصوص القرار، بأن ذلك يأتي "في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا".

وأوضحت الدارة أن القرار جاء لإجبار الكيان الصهيوني على الانسحاب من الأراضي المحتلة، مبينة أن القرار تسبب في تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط، حيث أسفر هذا الموقف، عن استقبال شعبي تاريخي له في مصر، بعد انتصارات أكتوبر وانسحاب العدو الصهيوني.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
حديث ضعيف لا تقم فيه حجة ولا يستحبها احد من الائمة والصلاة شاذة من حيث الأداء ولا نظير لها في الأعمال فتوى ابن عثيمين : رحمه الله تعالى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Z
حطوا قفز حواجز..
Z
ماشاء الله..

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