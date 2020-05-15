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الأمير سطام: لماذا لا نرى مسلسل يحكي المؤامرات ضدنا وتضحيات المرأة السعودية؟

Time منذ 31 دقيقة
Views 1485
الأمير سطام: لماذا لا نرى مسلسل يحكي المؤامرات ضدنا وتضحيات المرأة السعودية؟

الرياض (صدى):
انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود، المسلسلات الرمضانية، مؤكدًا أنها ليست هادفة ولا تحمل شيء مفيد للمتابع.

وقال الأمير سطام: " المسلسلات الرمضانية للأسف في أغلبها مكررة وليست هادفة ولا تحمل شيء مفيد للمتابع وفي كثير من الأحيان تثير الجدل والخلاف داخل المجتمع وبعيدة كثيراً عن الواقع والأحداث التي نعيشها والتحديات التي تمر بها الدولة أو المجتمع في وقت تستخدم المسلسلات كأداة ناعمة من قبل الدول " .

وتساءل : " لماذا لا نرى مسلسل يتحدث عن المؤامرات التي تحاك ضدنا أو مسلسل تاريخي يتحدث عن الدولة السعودية منذ نشأتها وأين هم عن أبطالنا في الحد الجنوبي ولماذا لا نرى عمل درامي يبرز دور المملكة في محاربة الإرهاب والأعمال الخيرية والإنسانية خاصة أن بعض الحاقدين يزورون التاريخ والحقيقة " .

وأضاف: " لماذا لا نرى عمل درامي يتحدث عن دور وتضحيات المرأة السعودية كدور الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي ساندت أخوها الملك المؤسس رحمهم الله والكثير من المواقف المشرفة للمرأة السعودية اللواتي كان لهم دور فعال وبصمة في الوطن من أول يوم أنشيء فيه حتى يومنا هذا في جميع الأصعدة " .

وتابع : " ليس من الضروري أن يكون المسلسل رومانسي أو مضحك فأنا على يقين أن هذه المسلسلات الهادفة ستجد أعلى نسبة مشاهدات في النهاية المسلسلات أصبحت أداة ناعمة للتأثير على الشعوب وهذا ما استخدمه الأتراك فلماذا لا نضع استراتيجيات شاملة لمواجهة هذا الغزو الفكري الذي يمارس علينا من قبلهم " .

 

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أحدث التعليقات

أبوسطام
حديث ضعيف لا تقم فيه حجة ولا يستحبها احد من الائمة والصلاة شاذة من حيث الأداء ولا نظير لها في الأعمال فتوى ابن عثيمين : رحمه الله تعالى
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Z
حطوا قفز حواجز..
Z
ماشاء الله..

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