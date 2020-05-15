وزير الصناعة: اعفاء 1300 منتج من الرسوم الجمركية

الرياض (صدى):
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن التعامل مع أزمة جائحة "كورونا" يجب أن يكون سريعاً عبر مراقبة الأوضاع ومعالجتها، داعيا أصحاب المصانع التي تعاني من تكدس العمال التواصل مع الوزارة.
وأشار أن وقع الأزمة سيكون قاسياً على بعض الأعمال فيما ستستفيد منها قطاعات أخرى، مشدداً على أن جميع الشركات يحق لها الاستفادة من المساعدات المقدمة، مردفا بان هناك 1300 منتج سيعفي من الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن هناك توجهاً لتكليف صندوق التنمية الصناعي لبحث أكثر الصناعات تضرراً بالأزمة، وبحث كيفية مساعدتها، مبيناً أن الشركات المتضررة عليها تقديم طلبات باحتياجاتها للحصول على المساعدة، كاشفاً عن أن 1300 منتج سيعفى من الرسوم الجمركية، كما سيسمح لمصانع المنتجات الغذائية بالعمل خلال فترة العيد.