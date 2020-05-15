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بالفيديو.. الصحة تسجل 2307 إصابة جديدة بكورونا

Time منذ 17 دقيقة
Views 1867
بالفيديو.. الصحة تسجل 2307 إصابة جديدة بكورونا

الرياض (صدى):
أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تسجيل 2307 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن تم تسجيل 2818 حالة تعافي جديدة من الفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 9 وفيات جديدة لحالات مصابة بالفيروس.

وكشف عن إحصائيات خاصة بحالات فيروس كورونا في المملكة، حيث أوضح أن عدد الحالات التراكمي بلغ 49176، وإجمالي الحالات النشطة 27015 منها حرجة 167 ، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 21869، وإجمالي حالات الوفاة 292 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اصحاب العمائم يفتون على حسب مصالحهم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
بنت ابوها
استغفر ربكم واترك الناس بحالها انتم في العشر الاخيره صووومو ياناس الله يهديكم ويصلح الحال
أبوهمام
صلاة التسابيح بدعة ليس لها أصل ( فتاوى ابن باز) الجواب: صلاة التسبيح قد تأملناها كثيراً وتأملناها أيضاً مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورأينا جميعاً عدم صحتها، فصلاة التسبيح ليست صحيحة، وطرقها كلها ضعيفة، ومتنها منكر، مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف لما كان عليه النبي ﷺ في عباداته، فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها؛ لأنها من البدع المحدثة في الدين، وقد صدرت الفتوى ببيان ذلك مني ومن اللجنة الدائمة، في بحوث العلم والإفتاء في المملكة العربية السعودية. والمقصود أن صلاة التسبيح التي سارت بين الناس لا أساس لها من الصحة، نعم. أرجو تكرما حذف المقال الذي يتعارض مع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
شبيه صويحبي
العراقيين ماراح يوصلوها إلا بعد أخذ الضريبة الجمركية 😂😂😂😂😂😂

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