محاكمة امرأة خليجية بسبب قطعة شكولاتة !

أبوظبي (صدى):
تسببت قطعة شكولاته في محاكمة سيدة خليجية أثناء عودتها من أوروبا إلى الإمارات .
وفي التفاصيل ، فقد أثارت الحالة الصحية للمرأة شكوك الجمارك وتم إخضاعها للفحص الطبي الذي أثبت تناولها لشكولاته تحتوي على مادة الحشيش، ومخدري "البرازولام" و"ميدازولام ،وتم تسجيل قضية .
وبعد محاولات محامية المدعى عليها ، إذ أكدت انتفاء القصد الجنائي ، وأن بيانات الشكولاته كانت مدونة باللغة الأجنبية وموكلتها تجهلها كما أنها تعاني المرض ، قرر محكمة الإستئناف بالإمارات إلغاء حكم الغرامة المقرر عليها بـ 10 آلاف درهم .