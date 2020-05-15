وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف” وظائف جديدة شاغرة بمسميات مهندس تخطيط المعالجة، ومحلل التعويضات والمزايا، ومحلل نظم تقنية المعلومات، ومحلل أول أمن تقنية المعلومات، ومحلل أمن تقنية المعلومات.
وأوضحت أن الوظائف متاح في مقر عمل الشركة بمدينة الجبيل، مشترطة على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.
وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الروابط التالية:
1-مهندس تخطيط المعالجة: أضغط هنا
2- محلل التعويضات والمزايا : أضغط هنا
3- محلل نظم تقنية المعلومات: أضغط هنا
4- محلل أول أمن تقنية المعلومات هنا
5 - محلل أمن تقنية المعلومات هنا