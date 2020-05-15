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مراقبة الصرف الصحي وسيلة دول مختلفة للكشف عن «كوفيد 19»

Time منذ ساعتين
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مراقبة الصرف الصحي وسيلة دول مختلفة للكشف عن «كوفيد 19»

وكالات (صدى):
قال الخبراء بأنه قد يتم تطبيق مراقبة الصرف الصحي في مختلف دول العالم لرصد الفيروس التاجي محليا، وأنه مع شروع الدول في تخفيف قيود العزل العام التي فرضتها بسبب كورونا يمكن أن يساعد البحث في مياه الصرف على دلالات لوجود الفيروس في رصده والتصدي لبؤر تفشيه.

وتابع الخبراء أن الدراسات الأولية المصغرة التي أجرتها فرق علمية في هولندا وفرنسا وأستراليا وأماكن أخرى ، أكدت أن هناك دلالات على إمكانية رصد كوفيد-19 في مياه الصرف.

وأكد أستاذ علوم البيئة في جامعة بانغور البريطانية ديفي جونز: أن "معظم الناس يعلمون أنهم يخرجون كثيراً من هذا الفيروس من خلال جسيمات في قطرات الرذاذ من الرئتين، لكن ما ليس معروفاً بشكل كبير أن نسبة أصغر من الفيروس تخرج مع البراز"، لذا فيمكن بتحليل عينات مياه الصرف، أن يبين بالتقريب عدد الأشخاص المصابين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اصحاب العمائم يفتون على حسب مصالحهم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
بنت ابوها
استغفر ربكم واترك الناس بحالها انتم في العشر الاخيره صووومو ياناس الله يهديكم ويصلح الحال
أبوهمام
صلاة التسابيح بدعة ليس لها أصل ( فتاوى ابن باز) الجواب: صلاة التسبيح قد تأملناها كثيراً وتأملناها أيضاً مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورأينا جميعاً عدم صحتها، فصلاة التسبيح ليست صحيحة، وطرقها كلها ضعيفة، ومتنها منكر، مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف لما كان عليه النبي ﷺ في عباداته، فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها؛ لأنها من البدع المحدثة في الدين، وقد صدرت الفتوى ببيان ذلك مني ومن اللجنة الدائمة، في بحوث العلم والإفتاء في المملكة العربية السعودية. والمقصود أن صلاة التسبيح التي سارت بين الناس لا أساس لها من الصحة، نعم. أرجو تكرما حذف المقال الذي يتعارض مع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
شبيه صويحبي
العراقيين ماراح يوصلوها إلا بعد أخذ الضريبة الجمركية 😂😂😂😂😂😂

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