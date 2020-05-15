مراقبة الصرف الصحي وسيلة دول مختلفة للكشف عن «كوفيد 19»

وكالات (صدى):
قال الخبراء بأنه قد يتم تطبيق مراقبة الصرف الصحي في مختلف دول العالم لرصد الفيروس التاجي محليا، وأنه مع شروع الدول في تخفيف قيود العزل العام التي فرضتها بسبب كورونا يمكن أن يساعد البحث في مياه الصرف على دلالات لوجود الفيروس في رصده والتصدي لبؤر تفشيه.
وتابع الخبراء أن الدراسات الأولية المصغرة التي أجرتها فرق علمية في هولندا وفرنسا وأستراليا وأماكن أخرى ، أكدت أن هناك دلالات على إمكانية رصد كوفيد-19 في مياه الصرف.
وأكد أستاذ علوم البيئة في جامعة بانغور البريطانية ديفي جونز: أن "معظم الناس يعلمون أنهم يخرجون كثيراً من هذا الفيروس من خلال جسيمات في قطرات الرذاذ من الرئتين، لكن ما ليس معروفاً بشكل كبير أن نسبة أصغر من الفيروس تخرج مع البراز"، لذا فيمكن بتحليل عينات مياه الصرف، أن يبين بالتقريب عدد الأشخاص المصابين.