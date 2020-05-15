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بالفيديو.. خنافس وصراصير تجتاح مناطق عربية

Time منذ 16 ساعة
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بالفيديو.. خنافس وصراصير تجتاح مناطق عربية

بيروت (صدى):
شهدت عدة مناطق وقرى في لبنان انتشار أسرب من الخنافس والصراصير بشكل سبب قلق وهلع سكان هذه المناطق.

ووثق مقطع فيديو كمية كبيرة من الصراصير والخنافس، وهى تتواجد في بلدة عرسال، فيما أرجع البعض السكان سبب ظهورها إلى أنها قادمة من ناحية القصير السورية.

وأكدت السلطات اللبنانية ظهور هذه الأسراب في بلدتي عرسال وبعلبك، موضحين أن هذه الأسراب تظهر خلال الفترة ما بين الربيع والصيف، وهى غير ضارة، وتحافظ على التوازن البيئي لكونها تقضي على بعض الحشراء الأخرى مثل العقارب والجراد، متوقعين اختفائها بمجرد أن ترتفع درجة الحرارة.

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طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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