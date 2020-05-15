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وزارة العدل: خدمة «الإفراغ الإلكتروني» فريدة من نوعها في الشرق الأوسط

Time منذ 3 ساعات
Views 1707
وزارة العدل: خدمة «الإفراغ الإلكتروني» فريدة من نوعها في الشرق الأوسط

الرياض (صدى):
قال الوكيل المساعد للتطوير والآداء بوكالة التوثيق بوزارة العدل المهندس عماد السعيد،بأن خدمات الإبراز العقاري والوكالات وإصدار الصكوك وغيرها أصبحت تتم آليا مما تعد عملية فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح السعيد أن خدمة "الإفراغ الإلكتروني" باتت تتم آليا عبر بوابة "ناجز" التابعة للوزارة، دون الحضور إلى كتابة العدل، في فترة لا تتعدى 24 ساعة، إذ بمجرد أن يقبل البائع طلب الشراء ووصول إشعار دخول المبالغ المطلوبة على الحساب الوسيط، الذي يتم إنشاؤه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم إصدار الصك بشكل آلي عبر رسالة تصل إلى الهواتف المحمولة المعتمدة.

وذكر بأن العملية تتم مجانا، وأما بالنسبة للتعامل مع الموثقين فهذا خاضع للعرض والطلب، وحسب التفاهم بين الموثق والمستفيد، مشيرا إلى تنسيق كبير مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لضبط عملية ضريبة القيمة المضافة، بحيث يمنح الصك رقما ضريبيا، يمكن للمستفيد التحقق من الضريبة المستحقة عليه، قبل الدخول في عملية الإفراغ.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اصحاب العمائم يفتون على حسب مصالحهم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
بنت ابوها
استغفر ربكم واترك الناس بحالها انتم في العشر الاخيره صووومو ياناس الله يهديكم ويصلح الحال
أبوهمام
صلاة التسابيح بدعة ليس لها أصل ( فتاوى ابن باز) الجواب: صلاة التسبيح قد تأملناها كثيراً وتأملناها أيضاً مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورأينا جميعاً عدم صحتها، فصلاة التسبيح ليست صحيحة، وطرقها كلها ضعيفة، ومتنها منكر، مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف لما كان عليه النبي ﷺ في عباداته، فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها؛ لأنها من البدع المحدثة في الدين، وقد صدرت الفتوى ببيان ذلك مني ومن اللجنة الدائمة، في بحوث العلم والإفتاء في المملكة العربية السعودية. والمقصود أن صلاة التسبيح التي سارت بين الناس لا أساس لها من الصحة، نعم. أرجو تكرما حذف المقال الذي يتعارض مع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
شبيه صويحبي
العراقيين ماراح يوصلوها إلا بعد أخذ الضريبة الجمركية 😂😂😂😂😂😂

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