نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. كيفية آداء صلاة التسابيح لتفريج الكروب في العشر الأواخر من رمضان

Time منذ 4 دقائق
Views 1110
بالفيديو.. كيفية آداء صلاة التسابيح لتفريج الكروب في العشر الأواخر من رمضان

القاهرة (صدى):
مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يجتهد المسلم في العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقيام والسنن وتلاوة القرآن الكريم وغيرها من أوجه العبادة .

ونصح كثير من العلماء المسلمين بينهم علماء دار الإفتاء المصرية بآداء صلاة التسابيح في العشر الأواخر من هذه الليالي المباركة مؤكدين أنها تفرج الكروب وتكفر الذنوب ويقضي بها الله الحاجات .

وفيما يلي كيفية آداء صلاة التسابيح :

- تصلى أربع ركعات (بتسليمة واحدة)، وفى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وأى سورة تختارها.

- بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ١٥ مرة، ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات

- ترفع رأسك من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده …..إلخ، ثم تقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات

- تهوي ساجدًا، وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات

- ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات

- تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات

- ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء في الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات

وبذلك 75 مرة فى كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
فجر راحت تصوم في القاهره لان الكويت طوس وحر ..... وصف المذيعه لها بالصفراء فهذا يعود الى النيه وما تنويه المذيعه فقد تعني انها بقره وقد تعني انها جميله وان كنت اشك في ذلك
أحمد محمد خير ...... السودان
المملكة بإذن الله محفوظه ومحروسه .. عندنا مثل سوداني يقول : الجمل ماشى والكلب ينبح
عبدالعزيز علي سليمان الشهري
إنا لله و إنا اليه راجعون الله يرحمه و يغفر له و يصبر اهله
أحمد محمد خير
صدقت والله .. حفظ المولى بلاد الحرمين من كيد الحاقدين ومكر التافهين أحمد خير ... السودان
أحمد محمد خير
صدقت والله .. حفظ المولى بلاد الحرمين من كيد الحاقدين ومكر التافهين أحمد خير ... السودان

أخر الأخبار

وزارة العدل: خدمة «الإفراغ الإلكتروني» فريدة من نوعها في الشرق الأوسط
وزارة العدل: خدمة «الإفراغ الإلكتروني» فريدة من نوعها في الشرق الأوسط
Time منذ دقيقة Views 1058
بالفيديو.. كيفية آداء صلاة التسابيح لتفريج الكروب في العشر الأواخر من رمضان
بالفيديو.. كيفية آداء صلاة التسابيح لتفريج الكروب في العشر الأواخر من رمضان
Time منذ 4 دقائق Views 1110
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
Time منذ 8 دقائق Views 105
تجربة غريبة من دكتور
تجربة غريبة من دكتور
Time منذ 8 دقائق Views 101
امحق فزعه
امحق فزعه
Time منذ 9 دقائق Views 84
«الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان
«الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان
Time منذ 13 دقيقة Views 1219
«الزكاه والدخل» توضح موقف العقود السابقة لإعلان تطبيق ضريبة القيمة المضافة
«الزكاه والدخل» توضح موقف العقود السابقة لإعلان تطبيق ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 17 دقيقة Views 1291
«آل الشيخ» : الإخوان شر مستطير على الأمة وتطهير منابر الدعوة مستمر
«آل الشيخ» : الإخوان شر مستطير على الأمة وتطهير منابر الدعوة مستمر
Time منذ 42 دقيقة Views 1438
الهلال يقرر عودة اللاعبين الأجانب للمملكة 10 يونيو القادم
الهلال يقرر عودة اللاعبين الأجانب للمملكة 10 يونيو القادم
Time منذ 48 دقيقة Views 1446
تعرفي على طريقة الاحتفاظ بلبن الأم المناسبة لطفلك
تعرفي على طريقة الاحتفاظ بلبن الأم المناسبة لطفلك
Time منذ 59 دقيقة Views 1180
الولايات المتحدة تتهم الصين رسمياً بسرقة اللقاح
الولايات المتحدة تتهم الصين رسمياً بسرقة اللقاح
Time منذ ساعة Views 1836
الذهب يرتفع بنسبة 0.97%
الذهب يرتفع بنسبة 0.97%
Time منذ ساعة Views 1343
بالفيديو.. بعودة الدوري الألماني يبدأ الصراع على لقب الهداف بين اللاعبين
بالفيديو.. بعودة الدوري الألماني يبدأ الصراع على لقب الهداف بين اللاعبين
Time منذ ساعة Views 1304
سعر النفط يرتفع بنسبة 2.67%
سعر النفط يرتفع بنسبة 2.67%
Time منذ ساعة Views 1459
«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على نجران
«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على نجران
Time منذ ساعة Views 1321
شاهد.. مطعم يستبدل زبائنه بالتماثيل لمجابهة كورونا
شاهد.. مطعم يستبدل زبائنه بالتماثيل لمجابهة كورونا
Time منذ ساعة Views 490
فوائد مذهلة لـ «الثوم الأسود» لتعزيز المناعة
فوائد مذهلة لـ «الثوم الأسود» لتعزيز المناعة
Time منذ ساعة Views 1391
وفاة المولودة التي فوجئ والدها بأنها حية بعد تسلم جثمانها من مستشفى أبو عريش
وفاة المولودة التي فوجئ والدها بأنها حية بعد تسلم جثمانها من مستشفى أبو عريش
Time منذ ساعة Views 2956
ريال مدريد يحسم الجدل حول تجديد عقد «راموس»
ريال مدريد يحسم الجدل حول تجديد عقد «راموس»
Time منذ ساعة Views 1491
«أوباما» يرد بكلمة واحدة على اتهامات «ترامب» بشأن «أوباماغيت»
«أوباما» يرد بكلمة واحدة على اتهامات «ترامب» بشأن «أوباماغيت»
Time منذ ساعة Views 2340