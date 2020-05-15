بالفيديو.. كيفية آداء صلاة التسابيح لتفريج الكروب في العشر الأواخر من رمضان

القاهرة (صدى):
مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يجتهد المسلم في العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقيام والسنن وتلاوة القرآن الكريم وغيرها من أوجه العبادة .
ونصح كثير من العلماء المسلمين بينهم علماء دار الإفتاء المصرية بآداء صلاة التسابيح في العشر الأواخر من هذه الليالي المباركة مؤكدين أنها تفرج الكروب وتكفر الذنوب ويقضي بها الله الحاجات .
وفيما يلي كيفية آداء صلاة التسابيح :
- تصلى أربع ركعات (بتسليمة واحدة)، وفى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وأى سورة تختارها.
- بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ١٥ مرة، ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات
- ترفع رأسك من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده …..إلخ، ثم تقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات
- تهوي ساجدًا، وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات
- ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات
- تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات
- ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء في الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول: (التسبيحات المذكورة) 10 مرات
وبذلك 75 مرة فى كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.