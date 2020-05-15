الولايات المتحدة تتهم الصين رسمياً بسرقة اللقاح

واشنطن (صدى):
أصرت اللايات المتحدة على اتهامها للصين بمحاولة سرقة أبحاث علمية تتعلق بلقاح فيروس كورونا .
وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو " : يجب على الصين وقف هذا النشاط الخبيث .. الولايات المتحدة تدين محاولات الفاعلين السيبرانيين والجامعيين غير التقليديين المنتسبين لجمهورية الصين الشعبية لسرقة الملكية الفكرية الأميركية والبيانات المتعلقة بـ"كوفيد 19 ".
وأضاف : بينما تنسق الولايات المتحدة وحلفاؤها ، ويتعاملون بشفافية لإنقاذ الأرواح، تستمر الصين في إسكات العلماء والصحافيين والمواطنين ونشر معلومات مغلوطة، ما فاقم أخطار هذه الأزمة الصحية .
وكان مكتب التحقيق الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي قد حذرا من تهديدات بسرقة الأبحاث المتعلقة بالفيروس من جواسيس يعملون لصالح الصين .