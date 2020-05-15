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بالفيديو.. بعودة الدوري الألماني يبدأ الصراع على لقب الهداف بين اللاعبين

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. بعودة الدوري الألماني يبدأ الصراع على لقب الهداف بين اللاعبين

وكالات (صدى):
يعود الصراع بين الأندية الألمانية على اللقب والمراكز الأوروبية وتفادي الهبوط وبين اللاعبين على الألقاب الفردية وأهمها لقب الهداف، مع عودة الدوري الألماني مرة أخرى.

ويتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا بعد 25جولة، ويبحث المهاجم البولندي عن لقبه الخامس كهداف للدوري الألماني والثالث على التوالي لكن المنافسة قوية من المهاجم الألماني تيمو فيرنر هداف لايبزيغ والذي سجل 21 هدفا.

ويحتل المركز الثالث الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند لكن بعيدا عن المركز الأول بـ11 هدفا حيث اكتفى بتسجيل 14 هدفا ، ويأتي الألماني روبين كايسون مهاجم ماينز حيث سجل 12 هدفا في المركز الرابع، وخلفه 6 لاعبين في المركز الخامس يملك كل منهم 11 هدفا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فجر راحت تصوم في القاهره لان الكويت طوس وحر ..... وصف المذيعه لها بالصفراء فهذا يعود الى النيه وما تنويه المذيعه فقد تعني انها بقره وقد تعني انها جميله وان كنت اشك في ذلك
أحمد محمد خير ...... السودان
المملكة بإذن الله محفوظه ومحروسه .. عندنا مثل سوداني يقول : الجمل ماشى والكلب ينبح
عبدالعزيز علي سليمان الشهري
إنا لله و إنا اليه راجعون الله يرحمه و يغفر له و يصبر اهله
أحمد محمد خير
صدقت والله .. حفظ المولى بلاد الحرمين من كيد الحاقدين ومكر التافهين أحمد خير ... السودان
أحمد محمد خير
صدقت والله .. حفظ المولى بلاد الحرمين من كيد الحاقدين ومكر التافهين أحمد خير ... السودان

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