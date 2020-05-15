بالفيديو.. بعودة الدوري الألماني يبدأ الصراع على لقب الهداف بين اللاعبين

وكالات (صدى):
يعود الصراع بين الأندية الألمانية على اللقب والمراكز الأوروبية وتفادي الهبوط وبين اللاعبين على الألقاب الفردية وأهمها لقب الهداف، مع عودة الدوري الألماني مرة أخرى.
ويتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا بعد 25جولة، ويبحث المهاجم البولندي عن لقبه الخامس كهداف للدوري الألماني والثالث على التوالي لكن المنافسة قوية من المهاجم الألماني تيمو فيرنر هداف لايبزيغ والذي سجل 21 هدفا.
ويحتل المركز الثالث الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند لكن بعيدا عن المركز الأول بـ11 هدفا حيث اكتفى بتسجيل 14 هدفا ، ويأتي الألماني روبين كايسون مهاجم ماينز حيث سجل 12 هدفا في المركز الرابع، وخلفه 6 لاعبين في المركز الخامس يملك كل منهم 11 هدفا.