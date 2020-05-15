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شاهد.. مطعم يستبدل زبائنه بالتماثيل لمجابهة كورونا

Time منذ 17 ساعة
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شاهد.. مطعم يستبدل زبائنه بالتماثيل لمجابهة كورونا

واشنطن (صدى):
لجأ مطعم أمريكي إلى استخدام تماثيل عرض الملابس لمساعدة زبائنه لتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي، وتعتمد الفكرة التي ابتكرها المطعم، على وضع هذه التماثيل بين الزبائن، الأمر الذي قد يضمن وجود مساحة كافية بينهم في محاولة للتصدي لتفشي «كورونا».

وأجرى المطعم أمس الخميس بروفة على استخدام هذه التماثيل، بعد أن ألبسها ملابس أنيقة كلاسيكية، تشبه تلك التي كان الأشخاص يرتدونها في أربعينات القرن الماضي.

ويذكر أنه كان من المقرر تخفيف القيود على الأنشطة التجارية في بعض أجزاء ولاية فيرجينيا اليوم (الجمعة)، فإن المطاعم ستتمكن من تقديم الأطعمة للعملاء في الهواء الطلق فقط.

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طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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