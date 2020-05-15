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«أوباما» يرد بكلمة واحدة على اتهامات «ترامب» بشأن «أوباماغيت»

Time منذ 22 دقيقة
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«أوباما» يرد بكلمة واحدة على اتهامات «ترامب» بشأن «أوباماغيت»

واشنطن (صدى):
خرج بارك اوباما عن صمته إيزاء فضيحة " أوباماغيت " التي هاجمه بها الرئيس الأمريكي " ترامب " .

ولم يزد " أوباما " عن طلب الشعب للتصويت في إضارة إلى أن مصداقية "ترامب " ومكانته عند الشعب الأمريكي ستظهر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، متجاهلاً أي تفاصيل أخرى .

ويلمح " ترامب " إلى أن " أوباما " استخدم في الفترة الأخيرة من ولايته الجهاز القضائي ليلحق ضرراً بترامب .

وطالب " ترامب " الكونجرس بالتحقيق قائلاً: لو كنت سناتورا أو نائبا، سيكون أول شخص أستدعيه للإدلاء بإفادته بشأن أكبر فضيحة في تاريخ الولايات المتحدة، الرئيس السابق أوباما. كان يعرف كل شي، داعياً إلى التحرك للتحقيق .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
من الاثنين ماشفنا الا المغثه والوعود الكاذبه ،،، .. لا استفدنا ، ولا استفاد كافة العرب والمسلمين ، منهم بشيء ..
ابو محمد 😎
جعلهم صلاح بيض بقيظ ..
بوماجد
اكثر من نصف الاصابات اجانب والذي يدفع تداعيات الجائحة المواطن.
بوماجد
اكثر من نصف الاصابات اجانب والذي يدفع تداعيات الجائحة المواطن.
ابو عمار
طيب

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