«أوباما» يرد بكلمة واحدة على اتهامات «ترامب» بشأن «أوباماغيت»

واشنطن (صدى):
خرج بارك اوباما عن صمته إيزاء فضيحة " أوباماغيت " التي هاجمه بها الرئيس الأمريكي " ترامب " .
ولم يزد " أوباما " عن طلب الشعب للتصويت في إضارة إلى أن مصداقية "ترامب " ومكانته عند الشعب الأمريكي ستظهر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، متجاهلاً أي تفاصيل أخرى .
ويلمح " ترامب " إلى أن " أوباما " استخدم في الفترة الأخيرة من ولايته الجهاز القضائي ليلحق ضرراً بترامب .
وطالب " ترامب " الكونجرس بالتحقيق قائلاً: لو كنت سناتورا أو نائبا، سيكون أول شخص أستدعيه للإدلاء بإفادته بشأن أكبر فضيحة في تاريخ الولايات المتحدة، الرئيس السابق أوباما. كان يعرف كل شي، داعياً إلى التحرك للتحقيق .