ريال مدريد يحسم الجدل حول تجديد عقد «راموس»

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن تحرك ريال مدريد للتجديد مع المدافع سيرجيو راموس مع قرب انتهاء عقده في الصيف المقبل وتنافس عدة أندية للحصول على خدماته .
وأكدت أن ريال مدريد يخطط ل تمديد عقده لمدة موسم واحد مع إمكانية إضافة موسم آخر بشكل تلقائي في حال شارك راموس في عدد من اللقاءات وبحسب ومردوده .
وأشارت أنه بإنتهاء هذه المدة في صيف 2023 سيكون راموس قد بلغ 37 عاما وبإمكانه الإعتزال.
من ناحية أخرى ، يفكر مدرب الفريق "زيدان " في خلافة "راموس " من خلال الإعتماد على مواطنه رافائيل فاران شريكه الحالي، والفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيغ الحالي والذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه .