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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحذيفي المسلمين بتقوى الله – سبحانه بالتقرب إليه بمرضاته والابتعاد عن غضبه بترك محرماته.

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين أن الله تعالى أفاض على الأمة بشهر الخير والبركات وأنواع الطاعات والحفظ من الوقوع في المحرمات.

و أوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أن ما ادخره الله من الثواب هو ما يفرح به المؤمنون ويتسابق في الخير إليه المتسابقون قال جل من قائل ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) .

وحث فضيلته المسلمين على الاجتهاد في آخر الشهر والبعد عن الذنوب والمعاصي التي تبطل الحسنات مستشهداً بقول الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ).

وتابع فضيلته بالقول إن الله تعالى شرع أبواب الفضائل والأعمال الصالحات للإكثار من الخير مستدلاً بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أنْ تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ" .

وأردف إمام وخطيب المسجد النبوي أن من أراد الفلاح والفوز والحياة الباقية فليعمل الصالحات في هذه الأيام الفاضلة، عن أبي هريرة رضيَ اللَّه عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: "بادِروا بالأعمالِ سبعًا: هل تنظرون إلا فقرًا مُنسِيًا، أو غنًى مُطغِيًا، أو مرضًا مُفسِدًا، أو هرَمًا مُفنِّدًا أو موتًا مُجهِزًا، أو الدَّجَّالَ فشرٌّ غائبٌ يُنتَظرُ، أو السَّاعةُ فالسَّاعةُ أدهى وأمرُّ".

وبين فضيلته أن ليلة القدر متنقلة في العشر ومن وفق لقيامها غفر له ما تقدم من ذنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قام ليلةَ القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه".

وتابع الحذيفي أن خير ليلة القدر وبركتها تنال كل مسلم مبيناً أن عبادتها أفضل ألف شهر.

وحث فضيلته المسلمين على الإكثار من الدعاء حتى تنجلي الغمة وأن الله تعالى عود على استجابة الدعاء في هذا الشهر الكريم قال تعالى ( وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) وقال عز من قائل (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ).

وفي الخطبة الثانية حث إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين على التوبة إلى الله ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الَلهُ أشدُّ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلَته بأرضٍ فَلَاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيسَ منها، فأتى شجرةً فاضطجَعَ في ظلِّها قد أيس من راحِلَته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمةً عنده، فأخذ بخِطامها، ثمَّ قال مِن شدَّة الفرح: اللهمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك، أخطأ من شِدَّة الفَرح".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اصحاب العمائم يفتون على حسب مصالحهم
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
بنت ابوها
استغفر ربكم واترك الناس بحالها انتم في العشر الاخيره صووومو ياناس الله يهديكم ويصلح الحال
أبوهمام
صلاة التسابيح بدعة ليس لها أصل ( فتاوى ابن باز) الجواب: صلاة التسبيح قد تأملناها كثيراً وتأملناها أيضاً مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورأينا جميعاً عدم صحتها، فصلاة التسبيح ليست صحيحة، وطرقها كلها ضعيفة، ومتنها منكر، مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف لما كان عليه النبي ﷺ في عباداته، فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها؛ لأنها من البدع المحدثة في الدين، وقد صدرت الفتوى ببيان ذلك مني ومن اللجنة الدائمة، في بحوث العلم والإفتاء في المملكة العربية السعودية. والمقصود أن صلاة التسبيح التي سارت بين الناس لا أساس لها من الصحة، نعم. أرجو تكرما حذف المقال الذي يتعارض مع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
شبيه صويحبي
العراقيين ماراح يوصلوها إلا بعد أخذ الضريبة الجمركية 😂😂😂😂😂😂

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