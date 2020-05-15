البرلمان البريطاني يدافع عن صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل يونايتد

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر اليوم الجمعة اقتراب صندوق الإستثمارات العامة السعودي من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي .
وأكدت أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ستعلن خلال أيام قليلة قرارها النهائي بشأن بيع الندي مقابل 300 مليون جنيه استيرليني مع ترجيحات قوية بإتمام العملية .
جاء ذلك بعض محاولات البعض عرقلة الإتفاق ، حيث رفض البرلمان البريطاني طلب رئيس اللجنة الثقافية والرياضية بالبرلمان بشأن فحص عرض المملكة بحجة مزاعم لإنتهاك المملكة حقوق البث لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ، وأكد أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة .