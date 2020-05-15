يسرا اللوزي تضع مولودتها وتوجه رسالة للنساء الحوامل في هذه الفترة

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن ولادتها طفلتها الثانية بعد غياب فترة طويلة عن العمل الفني بسبب ظروف الحمل .
ونشرت "اللوزي " صورة لقدم المولودة ، وعلقت عليها قائلة : من حوالي أسبوعين، وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت أم البنات .
ووجهت "اللوزي " شكرها لكل من سأل عليها ، كما وجهت رسالة لكل امرأة حامل في تلك الفترة بأن تترك أية مخاوف وتتخذ الإجراءات الوقائية دون قلق .
الجدير بالذكر أن "يسرا" لديها طفلة أخرى هي "دليلة " ، وآخر أعمالها مسلسل " بخط اليد " ، والذي حقق نجاح كبير .