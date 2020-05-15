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يسرا اللوزي تضع مولودتها وتوجه رسالة للنساء الحوامل في هذه الفترة

Time منذ 23 ساعة
Views 1964
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يسرا اللوزي تضع مولودتها وتوجه رسالة للنساء الحوامل في هذه الفترة

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن ولادتها طفلتها الثانية بعد غياب فترة طويلة عن العمل الفني بسبب ظروف الحمل .

ونشرت "اللوزي " صورة لقدم المولودة ، وعلقت عليها قائلة : من حوالي أسبوعين، وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت أم البنات .

ووجهت "اللوزي " شكرها لكل من سأل عليها ، كما وجهت رسالة لكل امرأة حامل في تلك الفترة بأن تترك أية مخاوف وتتخذ الإجراءات الوقائية دون قلق .

الجدير بالذكر أن "يسرا" لديها طفلة أخرى هي "دليلة " ، وآخر أعمالها مسلسل " بخط اليد " ، والذي حقق نجاح كبير .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...
ابو محمد 😎
ويش ذا المسجد النعومي ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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