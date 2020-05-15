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اللجوء إلى الله في أوقات الضعف
منذ ساعتين
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
من الاثنين ماشفنا الا المغثه والوعود الكاذبه ،،، .. لا استفدنا ، ولا استفاد كافة العرب والمسلمين ، منهم بشيء ..
ابو محمد 😎
جعلهم صلاح بيض بقيظ ..
بوماجد
اكثر من نصف الاصابات اجانب والذي يدفع تداعيات الجائحة المواطن.
بوماجد
اكثر من نصف الاصابات اجانب والذي يدفع تداعيات الجائحة المواطن.
ابو عمار
طيب
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