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«الحصيني»: أمطار متفاوتة على عدة مناطق

Time منذ ساعة
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«الحصيني»: أمطار متفاوتة على عدة مناطق

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، عن سقوط أمطار متفاوتة على عدة مناطق، اليوم الجمعة وليلة غد السبت.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏متوقع اليوم الجمعة 1441/9/22هـ وليلةالسبت إن شاء الله، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مكة والمدينة والباحة " .

وأضاف أن الحالة تشمل أيضًا: " عسير وشرقها وتبوك وجنوب حائل وغرب القصيم.. ومن المدن جدة ورابغ وعفيف وبيشة والطائف ورنية والخرمة ومهد الذهب والعلا وخيبر وحقل " .

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أحدث التعليقات

Z
وين ياهوو..
Z
فرصة سعيدة..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب العالمين ياارحم الراحمين .. آمين ...
Z
يارب يا كريم..
ابو محمد 😎
طيب ..

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