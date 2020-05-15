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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، نجران ،عسير، الباحة ، مكة المكرمة كذلك على منطقتي المدينة المنورة وتبوك قد تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والجوف، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

Z
وين ياهوو..
Z
فرصة سعيدة..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب العالمين ياارحم الراحمين .. آمين ...
Z
يارب يا كريم..
ابو محمد 😎
طيب ..

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