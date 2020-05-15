نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الشيخ «المعيقلي» يبتهل متأثرا أثناء صلاة التراويح

Time منذ 11 دقيقة
Views 1363
Comment 1
شاهد.. الشيخ «المعيقلي» يبتهل متأثرا أثناء صلاة التراويح

مكة المكرمة (صدى):
أقدم الشيخ ماهر المعيقلي، إمام الحرم المكي، على الابتهال إلى الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المملكة والأمة والعالم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكشف مقطع فيديو، عن الشيخ ماهر المعيقلي وهو يبتهل متأثرًا خلال دعاء القنوت في صلاة التراويح ليلة 22 رمضان من بيت الله الحرام، إلى الله عز وجل سائلًا إياه أن يرفع عن الأمة الوباء والبلاء.

ومن الجدير بالذكر، أنه يستمر تعليق دخول المصلين إلى الحرم المكي مع السماح بأداء صلاة الجماعة وصلاة التراويح وتخفيفها إلى خمس تسليمات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم تفبل منا ومنهم الدعاء وصالح الاعمال ,, اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
كلامك صحيح من ناحية تقليد نفس نمط العمران ، والحقيقه هذا خطا .. .. من الافضل كل مدينه لها طابعها العمراني الذي تمتاز به ..
ابو محمد 😎
تماام ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شف الخباث🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله

أخر الأخبار

شاهد.. الشيخ «المعيقلي» يبتهل متأثرا أثناء صلاة التراويح
شاهد.. الشيخ «المعيقلي» يبتهل متأثرا أثناء صلاة التراويح
Time منذ 11 دقيقة Views 1363
اعتماد عقار «ريمديسيفير» لعلاج الفيروس في اليابان رسميا
اعتماد عقار «ريمديسيفير» لعلاج الفيروس في اليابان رسميا
Time منذ 25 دقيقة Views 1648
21 موقعاً لبيع الخضار والفواكة المؤقتة في الطائف
21 موقعاً لبيع الخضار والفواكة المؤقتة في الطائف
Time منذ 43 دقيقة Views 1448
حتى لا نستود الأدمغة لحلول مشاكل كورونا
حتى لا نستود الأدمغة لحلول مشاكل كورونا
Time منذ 48 دقيقة Views 352
«المسند»: سحب ركامية ممطرة على عدة مناطق
«المسند»: سحب ركامية ممطرة على عدة مناطق
Time منذ 54 دقيقة Views 2308
أطعمة تقضي على الفيروسات وتقوي المناعة
أطعمة تقضي على الفيروسات وتقوي المناعة
Time منذ ساعة Views 1849
بالصور.. وصول رحلة سيدني إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام
بالصور.. وصول رحلة سيدني إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام
Time منذ ساعة Views 1754
«الغيرة» تدفع سيدة لقتل زوجها أثناء الإفطار
«الغيرة» تدفع سيدة لقتل زوجها أثناء الإفطار
Time منذ ساعة Views 1999
‏وزراء التجارة لمجموعة العشرين: نؤيد إجراءات دعم الاستجابة التجارية والاستثمارية للجائحة
‏وزراء التجارة لمجموعة العشرين: نؤيد إجراءات دعم الاستجابة التجارية والاستثمارية للجائحة
Time منذ ساعة Views 1542
‫القبض على عمالة تستغل منزلا لتصنيع زيوت الشعر باستخدام زيت الطبخ بالرياض
‫القبض على عمالة تستغل منزلا لتصنيع زيوت الشعر باستخدام زيت الطبخ بالرياض
Time منذ ساعة Views 1785
قط بري يقفز بين الحواجز أعلى نهر ببراعة
قط بري يقفز بين الحواجز أعلى نهر ببراعة
Time منذ ساعة Views 1227
اصطدام عنيف لشاحنة محملة بالأخشاب بعمود كهرباء
اصطدام عنيف لشاحنة محملة بالأخشاب بعمود كهرباء
Time منذ ساعة Views 608
فلاح القحطاني : انا ضد عودة الحكم المحلي
فلاح القحطاني : انا ضد عودة الحكم المحلي
Time منذ ساعة Views 382
عمر المهنا : غير صحيح ان عودة الحكم المحلي تعيدنا للوراء
عمر المهنا : غير صحيح ان عودة الحكم المحلي تعيدنا للوراء
Time منذ ساعة Views 320
خالد الشعلان : اقل ضغوط إعلامية على الحكام هي لدينا
خالد الشعلان : اقل ضغوط إعلامية على الحكام هي لدينا
Time منذ ساعة Views 291
عبدالرحمن الجماز :أتمنى من الأهلاويين ان لا يصابوا بعدوى تفريخ البطولات
عبدالرحمن الجماز :أتمنى من الأهلاويين ان لا يصابوا بعدوى تفريخ البطولات
Time منذ ساعة Views 375
فلاح القحطاني : الهلال حقق مع الحكم المحلي 46 نقطة من اصل 57
فلاح القحطاني : الهلال حقق مع الحكم المحلي 46 نقطة من اصل 57
Time منذ ساعة Views 366
شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة الى رحمة الله
شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة الى رحمة الله
Time منذ ساعتين Views 2329
وزير الإعلام اليمني يجدد اتهامه للحوثيين بإخفاء الحقائق حول أرقام المصابين بالفيروس
وزير الإعلام اليمني يجدد اتهامه للحوثيين بإخفاء الحقائق حول أرقام المصابين بالفيروس
Time منذ ساعتين Views 1528
«اتحاد القدم» يحرص على استمرار الحكام الأجانب والـ VAR
«اتحاد القدم» يحرص على استمرار الحكام الأجانب والـ VAR
Time منذ ساعتين Views 1718