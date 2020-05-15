اعتماد عقار «ريمديسيفير» لعلاج الفيروس في اليابان رسميا

طوكيو (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أمس الخميس، عن الموافقة على استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، كعلاج لمرضى الفيروس المستجد، باستخدام إجراءات الفحص السريع.
وجاء توجيه وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو، بعد أن حصل الدواء على دعم مجلس الشؤون الدوائية والغذائية، وهي لجنة استشارية للوزارة؛ حيث يعد أول علاج معتمد للفيروس في البلاد.
ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه العملي في وقت مبكر من هذا الشهر؛ ليقول وزير الصحة الياباني: " نأمل في أن يؤدي ذلك إلى شفاء المرضى المصابين بأعراض خطيرة وسنبذل جهودا لتأمين الإمدادات اللازمة لإيصالها إلى المستشفيات في أقرب وقت ممكن " .