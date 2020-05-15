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21 موقعاً لبيع الخضار والفواكة المؤقتة في الطائف

Time منذ 43 دقيقة
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21 موقعاً لبيع الخضار والفواكة المؤقتة في الطائف

الطائف (صدى):
أكملت أمانة محافظة الطائف طرح 21 موقعاً مؤقتاً لبيع الخضار والفواكه, ضمن جهودها الاحترازية والوقائية، ولتخفيف حدة الازدحام وحفاظاً على التباعد الاجتماعي في سوق الخضار المركزي بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى مباشرة العمل بالمواقع وبدء استقبال المتسوقين, حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة داخل المواقع والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولاً بأول وعدم تراكم النفايات وبقايا الخضروات والفواكه.

وبينت أن المتابعة ستتم من حيث تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة، وتنظيم البسّاطين، وعمل خطة متكاملة لخروج ودخول المركبات حرصاً على صحة وسلامة مرتادي المواقع وتلافياً للزحام وتضمنت المواقع أماكن متعددة ومختلفة ، وفي محاور المحافظة المتعددة، روعي فيها تلبية احتياجات المستهلك، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشارت الأمانة إلى أن المواقع الـ 21 هي : ( الحوية وعشيرة والفيصلية والعاند وشرق الطائف حلقة الخضار والفواكه القديمة والردف والهدا تقاطع طريق الأعمق مع الخط الدائري وغرب الطائف نهاية شارع عكاظ، وشارع شبرا غرب مديرية الأمن العام، وشارع الجيش، والوسام والعطيف، والطائف الجديد، حي الدهاس بجوار مسجد بلال بن رباح والشفا مدخل الطريق السياحي وموقع السيل الكبير بجوار الميقات، وجنوب الطائف السر وكلاخ وسديره والسيل الصغير، غرب طريق الشاحنات).

مما يذكر أن أمانة الطائف قامت بتعقيم سوق الخضار المركزي وسيتم افتتاحه غداً لمرتاديه من المتسوقين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم تفبل منا ومنهم الدعاء وصالح الاعمال ,, اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
كلامك صحيح من ناحية تقليد نفس نمط العمران ، والحقيقه هذا خطا .. .. من الافضل كل مدينه لها طابعها العمراني الذي تمتاز به ..
ابو محمد 😎
تماام ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شف الخباث🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله

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