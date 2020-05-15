«الغيرة» تدفع سيدة لقتل زوجها أثناء الإفطار

القاهرة (صدى):
تمكنت قوات الأمن المصرية، من القبض على سيدة قتلت زوجها بالسكين وقت الإفطار بسبب خلافات أسرية، حيث كانت قد غادرت منزل زوجها منذ فترة، بعد أن أجهضت في حملها، وعقب عودتها لمنزل زوجها بدأ المتهم يعاملها بشكل سيء بسبب وفاة الجنين فضلًا عن غيرتها عليه.
ونشبت مشادة كلامية في البداية بينهما ثم تطورت لاشتباكات بالأيدي قامت على إثرها بطعن زوجها، ما أسفر عن مصرعه في الحال؛ بينما كشفت التحقيقات أيضًا أن الغيرة الزوجية كانت من دوافع ارتكاب المتهمة لجريمتها، حيث أنها الزوجة الثانية للمجني عليه، ودائماً ما كانت تحدث مشادات بينهما.