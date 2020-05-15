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وزير الإعلام اليمني يجدد اتهامه للحوثيين بإخفاء الحقائق حول أرقام المصابين بالفيروس

Time منذ ساعة
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وزير الإعلام اليمني يجدد اتهامه للحوثيين بإخفاء الحقائق حول أرقام المصابين بالفيروس

عدن (صدى):
جدد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني اتهامه لمليشيا الحوثي الانقلابية بشأن إخفاء الحقائق لأرقام المصابين بوباء كورونا في مناطق سيطرتها.

وحذر الأرياني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية من كارثة صحية في مناطق سيطرة المليشيا بسبب كورونا في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.

‏وحمل وزير الإعلام اليمني مليشيا الحوثي المسؤولية كاملة عن تردي الخدمات الصحية وإعاقة جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء، ومحاولة استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية دون اكتراث بمعاناة ومصير ملايين المواطنين، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لانتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع الجائحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم تفبل منا ومنهم الدعاء وصالح الاعمال ,, اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
كلامك صحيح من ناحية تقليد نفس نمط العمران ، والحقيقه هذا خطا .. .. من الافضل كل مدينه لها طابعها العمراني الذي تمتاز به ..
ابو محمد 😎
تماام ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شف الخباث🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله

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