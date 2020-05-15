«اتحاد القدم» يحرص على استمرار الحكام الأجانب والـ VAR

نواف السالم (صدى):
عقدت رابطة دوري المحترفين، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الأندية بحضور رئيس اتحاد كرة القدم؛ حيث تمت مناقشة كيفية عودة اللاعبين الأجانب من بلدانهم، والاستفسار عن المشاركات الآسيوية والعربية.
ومن جانبه، حرص اتحاد كرة القدم على استمرار الحكام الأجانب والـ VAR وفقا للظروف الحالية، كما أبلغ الأندية بلعب الجولات المتبقية في 6 أسابيع.
ومنحت رابطة دوري المحترفين، الأندية مهلة 48 ساعة لتقديم توصياتها والصعوبات المحتملة خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها عقود بعض اللاعبين التي تنتهي في غضون أسابيع؛ فيما وافق مجلس إدارة الرابطة، على استمرار تكليف عبدالعزيز الحميدي برئاسة رابطة دوري المحترفين حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.