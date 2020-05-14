فخرية خميس تنتقد حياة الفهد بسبب «أم هارون»

أميرة خالد (صدى):
أعربت الفنانة العمانية فخرية خميس، أمس الخميس، عن حزنها بسبب عدم حصولها على التقدير اللازم في مسلسل "أم هارون" مثل الفنانة الكويتية حياة الفهد، وذلك وسط اتهامات للعمل بأنها يروج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت فخرية خميس: " انصدمت لعدم وجود الاهتمام من القائمين على العمل، أحترم الأستاذة حياة، ولكني كنت أتمنى أن تهتم بفخرية مثل ما اهتمت بآخرين، حتى في التتر والإعلان الذي نشروه لم يكن لي أي حضور على مستوى الصور وما ينشر من المشاهد الإعلانية، أنا لست كومبارس، وقد تألمت وتعبت في هذا العمل كثيرا " .
وعلقت على اتهام المسلسل بالتطبيع؛ حيث قالت: " إننا كمسلمين نحترم هذه الديانات السماوية. والذي يربط هذه الشخصيات في المسلسل باختلاف دياناتها هو الجيرة، الذي ربط بينهم كان التعارف والسلام من بعيد عند الالتقاء، ولكن لأن الولد تعلق بالبنت، وهذه قصة اجتماعية، ربما نعتبرها حالة استثنائية، وقد حدثت هذه العلاقة وأصبحت واقعا، فما موقف الأسرتين هنا وهم مسلمون ويهود؟ بطبيعة الحال سيكون الرفض سواء من قبل اليهود او المسلمين " .