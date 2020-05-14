بالفيديو.. الذياب: المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "  

عادل الحربي (صدى):
قال المعماري عبدالمحسن الذياب إن المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "، موضحا:" أصبحت القرية والمدينة متشابهتان ".
وأضاف الذياب خلال حواره في برنامج " الليوان ":" العقل الجمعي السعودي وصل لحالة الملل والتشبع من صورة المدينة السعودية ".
وأوضح الذياب:" وصلنا لمرحلة أن المدن الصغيرة تقلد المدن الكبيرة ونعتقد تأثيره علي صورة المدينة "، لافتا إلي أن التكرار تسبب في ملل للسكان.
وتابع الذياب:" المدينة أصبحت مكان يعبر عن شخصية المملكة وكان لها أسباب متنوعة "، مشيرا:" الرياض كان بها جغرافيا جميلة نتيجة هدم الجبال والاعتداء علي الصورة الذهنية ".