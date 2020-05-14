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هطول أمطار على المدينة المنورة

Time منذ 4 ساعات
Views 2338
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هطول أمطار على المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم تفبل منا ومنهم الدعاء وصالح الاعمال ,, اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
كلامك صحيح من ناحية تقليد نفس نمط العمران ، والحقيقه هذا خطا .. .. من الافضل كل مدينه لها طابعها العمراني الذي تمتاز به ..
ابو محمد 😎
تماام ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شف الخباث🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله

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