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الأخبار
هطول أمطار على المدينة المنورة
منذ 4 ساعات
2338
4
المدينة المنورة (صدى):
هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
اللهم تفبل منا ومنهم الدعاء وصالح الاعمال ,, اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
كلامك صحيح من ناحية تقليد نفس نمط العمران ، والحقيقه هذا خطا .. .. من الافضل كل مدينه لها طابعها العمراني الذي تمتاز به ..
ابو محمد 😎
تماام ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شف الخباث🤔
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله
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