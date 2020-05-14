إيراني يثير الجدل بزواجه من طفلة عمرها 9 سنوات 

طهران (صدى):
تباهى إيراني بزواجه من طفلة صغيرة مقابل أن يسدد لوالدها إيجار السكن، لتعسره ماديا لأنه توجد لديه أموال كافية، مما أثار جدلا واسعا.
وأثار زواج الإيراني من الطفلة الصغيرة غضب واستياء رواد السوشيال ميديا، حيث هزت هذه القضية الرأي العام.
وكان حبيب الله مسعودي فريد، نائب مدير الشؤون الاجتماعية في منظمة الرعاية في إيران، قال إنه أصدرت مذكرة اعتقال عن مكتب المدعي العام لهذا الشخص الذي قال إنه تزوج مؤقتًا (المتعة) من فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات.
وأوضح فريد:" إنه إذا كان والد الطفلة موافقا فعلا على هذا الزواج فإنه سيعاقب قضائيا أيضا "، مطالبا نائب مدير الشؤون الاجتماعية في إيران باتخاذ إجراءات أخرى؛ لمنع زواج الأطفال في إيران.