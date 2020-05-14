الهلال يقرر الاستغناء عن الثنائي الأجنبي إدواردو وخريبين

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير اليوم الخميس، أن إدارة الهلال تقرر الاستغناء عن الثنائي الأجنبي دائرة زرقاء كارلوس إدواردو، وعمر خريبين.
ويذكر أن إدارات الأندية بالتنسيق مع الأجهزة الفنية، تعمل خلال فترة تعليق النشاط الرياضي الحالية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس “كورونا”، على تحديد أسماء اللاعبين المغادرين في الـ”ميركاتو” المقبل، وتحديد الصفقات التي تسعى لإبرامها.
وكان الهلال قد خاض معركة للتعاقد مع خريبين في النصف الثاني من موسم 2016/2017، فقد قدم النادي عرضًا أولا لنادي الظفرة لكن العرض قوبل بالرفض من قبل النادي الإماراتي وخاض معركة لضم اللاعب مع أندية إماراتية وسعودية عدة لكن رغبة اللاعب وإصرار على الهلال على ضمه رجحت كفة الزعيم، وأصبح خريبين لاعبًا للهلال.