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شفاء 4 لاعبين في سامبدوريا من كورونا

Time منذ 6 ساعات
Views 1680
شفاء 4 لاعبين في سامبدوريا من كورونا

وكالات (صدى):
أكد نادي سمبدوريا الإيطالي لكرة القدم، أن لاعبيه الأربعة الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي قد شفوا الآن.

وأضاف نادي مدينة جنوى الساحلية في بيان له: " يعلن سمبدوريا أن اللاعبين الأربعة الذين كانت نتيجة اختبارات فيروس كورونا إيجابية لديهم في وقت سابق، قد فحصوا مرتين كما كان مقررا وجاءت النتيجة سلبية ".

ومنذ عودة اللاعبين للتدريبات الفردية في الرابع من مايو الجاري، أُعلن عن إصابة أربعة لاعبين آخرين بفيروس " كوفيد-19 "، واحد في تورينو وثلاثة في فيورنتينا، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني-الطبي للأخير، حيث وضعوا جميعهم في الحجر الصحي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم تفبل منا ومنهم الدعاء وصالح الاعمال ,, اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
كلامك صحيح من ناحية تقليد نفس نمط العمران ، والحقيقه هذا خطا .. .. من الافضل كل مدينه لها طابعها العمراني الذي تمتاز به ..
ابو محمد 😎
تماام ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شف الخباث🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحمدلله

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